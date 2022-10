РУСКИ КЕРЕСТУР – И керестурски дзеци Дружтва св. Миколая ше приключели молитвовей инициятиви под мотом „Милион дзеци у молитви ружанцу”.

Дзеци ше приключели заєднїцкей молитви за мир и єднакосц у швеце, вєдно зоз ш. Авґустину и парохом керестурским о. Владиславом Варґом. После настави ше стретли у Центру Йосафата и вимодлєли Радосни таїнства. О значносци заєднїцкей молитви кратко бешедовал о. Владислав Варґа, а пред молитву ш. Авґустина пояшнєла же кед ше модлїме, вец маме мир у себе, та будзе и мир доокола.

Сама молитва змирює, дава мир, бо при Мацери ше шицки змирюєме, а то потвердзели и дзеци котри ше модлєли.

