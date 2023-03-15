Минеа Югас друга на Окружним з анґлийского

ЗОМБОР – Матурантка Минеа Югас зоз ґимназиї на руским язику Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура на окружним змаганю з анґлийского язика завжала друге место, алє єй хибел лєм бод же би ше пласовала на републични уровень.

Спомедзи 33 учашнїкох зоз заходнобачкого округу, Минеа була друга зоз 35 бодами, а бод вецей було потребне за дальши пласман, так же и тото красни успих и за школярку и за керестурску школу.

Попри Югасовей змагала ше и Ивана Шестак тиж матурантка ґимназиї на сербским наставним язику хтора посцигла 27 боди, а за змаганє их пририхтовала професорка Теодора Вранєш.