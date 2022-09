ШИД – У штвартим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикич з минималним резултатом 1:0, победзели Зеку Булюбашу з Равня.

На таблїчки ОФК Бикич пияти зоз дзевец бодами, а у пиятим колє Ердевик 2017 вигосци ОФК Бикич.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)