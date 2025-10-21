Минимална побида за нови три боди

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 19. октобра, у Руским Керестуре одбавел дзешате першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Раванґрад 2018” зоз Зомбора и зазначел побиду зоз резултатом 1:0.

Єдини ґол на стретнуцу дал Деян Югик.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Бранислав Иван, Виктор Надь, Йован Шевич, Деян Югик, Петар Аґбаба, Иван Планчак, Александар Кочиш, Деян Чернок и Марко Савич.

До бависка вошли Стефан Тома, Йован Стойкович, Желько Шомодї и Теодор Штранґар, а на лавочки ище були Илия Йованович и Роберт Винаї.

У шлїдуюцим 11. першенственим колу ПФЛ Зомбор екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 26. октобра, у Селенчи процив екипи ФК „Кривань”. Стретнуце почнє на 13:30 годзин.