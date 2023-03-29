Министер Александар Мартинович нащивел oпштину Шид

ШИД – Министер за державну управу и локалну самоуправу др Александар Мартинович вчера бул у роботней нащиви oпштини Шид, а приял го предсидатель општини Зоран Семенович зоз сотруднїками.

Бешедовало ше о дальшим сотруднїцтве медзи ресорним министерством и локалну самоуправу у Шидзе односно о проєктох хтори уж витворени у хтори буду витворени у будучносци, а бул просутни и начальнїк Сримского управного округу Перица Ґакович.

Министер Мартинович потим обишол Ґалерию малюнкох „Сава Шуманович“ и Музей наївней уметносци „Илиянум“.

Вєдно зоз предсидательом Семеновичом Мартинович нащивел и Вишнїчево и шветочно отворели нову физкултурну салу у ОШ „Филип Вишнїч“ до чиєй вибудови министерство уложело блїзко 30 милиони динари.

Предсидатель Семенович подезковал министрови на финансийних средствох за проєкти у општини Шид, а Мартинович обецал дальши финансийни средства за проєкти и розвой Oпштини.