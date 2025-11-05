Министер Дарко Ґлишич нащивел Шид

ШИД – Министер за явни укладаня у Влади Сербиї Дарко Ґлишич, вчера, 4. новембра бул у роботней нащиви општини Шид.

На схадзки зоз предсидатеьом општини Шид Зораном Семеновичом, предсидательом СО Шид Дьордьом Томичом и народним посланїком Деяном Булатовичом бешедоване о инфраструктурних роботох.

Слова було о реконструкциї ОШ „Бранко Радичевич” и санираню водоводней мрежи Батровци–Шид, а були присутни и директор ЯКП „Водовод” Александра Йованович, директорка Културно образовного центру Ивана Пезич як и заменїк покраїнского секретара за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Ґоран Николич.