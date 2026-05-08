Министер Демо Бериша нащивел општину Шид

ШИД – Министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у Влади Републики Сербиї Демо Бериша як и державни секретар проф. др. Рейхан Куртович зоз сотруднїками нашивели вчера 7. мая општину Шид.

Високих госцох прияли предсидатель Скупштини општини Шид Дьордє Томич и народни посланїк у Скупштини Сербиї Деян Булатович, а були присутни и заменїк покраїнского секретара за реґионални розвой и медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Ґоран Николич и представнїки ромскей, горватскей, словацкей и рускей националней меншини, а Руснацох представял Деян Бобаль з Бикичу.

Бешедоване о положеню националних меншинох и о унапредзованю сотруднїцтва медзи локалну самоуправу и националнима совитами меншинох и институциями Републики Сербиї з акцентом на зачуванє културного и националного идентитета.

З тей нагоди госци як и домашнї нащивели Ґалерию малюнкох „Сава Шуманович”.