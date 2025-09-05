Министер Демо Бериша о Националним совиту Руснацох

За руску заєднїцу у Републики Сербиї окреме значне и важне же би було вибране нове руководство Националного совиту котре будзе водзиц националну политику на хасен рускей заєднїци. Мандат новому руководству будзе тирвац лєм єден рок покля на шор нє приду нови порядни виберанки.

О збуваньох у Националним совиту рускей националней меншини, после числених задзекованьох членох роботних целох, потим одборох, предсидателя и членох Совиту, потим фактох же иснує можлївосц гашеня и сцераня зоз реґистру, опитали зме ше у Ресорним министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, а на питаня нам одвитовал министер Демо Бериша.

РС Як у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ патрице на актуалну ситуацию у Националним совиту Руснацох после задзекованя предсидателя, ище троїх членох НС и вецей дзешатки задзекованьох членох роботних целох и одборох?

– Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ винїмково важни шицки национални совити, та так и Национални совит рускей националней меншини. Зоз задзекованями предсидателя Йоакима Раца и дзепоєдних членох одборох и роботних целох пришло до проблему у роботи Совиту, цо вшелїяк нє добре, а може буц виправене, кед НС у законским термину насампредз отрима схадзку на котрей вибере нового предсидателя.

Як ресорне министерство думаме же од окремного значеня же би Национални совит рускей националней меншини предлужел функционовац у полним капацитету, понеже то значне у контексту дальшого унапредзованя положеня припаднїкох тей меншинскей заєднїци.

РС Чи Министерство планує одредзени крочаї лєбо розгварки зоз представителями НСР з цильом же би ше превозишло тоту кризу и обезпечело континуитет роботи? Тиж так, на яки способ би могло оможлївиц стабилносц и функционованє НСР?

– Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ окончело розгварку зоз предсидательом НСРНМ у задзекованю Йоакимом Рацом, зоз цильом пребераня шицких мирох котри би допринєсли тому же би ше предлужело зоз дальшу роботу НСР.

РС Яке би було Вашо порученє припаднїком рускей националней меншини, маюци у оглядзе значносц НС як институциї котра представя и заступа национални интереси?

– Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ потримує руску националну меншину, як и кажду другу меншинску заєднїцу у Републики Сербиї, бо вони богатство нашей жеми котре треба чувац и пестовац. З тим у вязи повторюєме же окреме важне же би ше предлужело зоз роботу НСР, бо слово о меншинскей заєднїци котра нє ма свою матичну державу, а у Сербиї ужива високи ступень меншинских правох у обласци образованя, информованя, очуваня традицийних и културних вредносцох. Прето думаме же окреме важне же би Совит у тей хвильки вибрал нове руководство и предлужел свою роботу у полним капацитету, и на таки способ обкеровал позарядово виберанки, маюци у оглядзе же порядни виберанки за членох шицких националних совитох буду отримани уж нарок.