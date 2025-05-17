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Министер Демо Бериша нащивел Национални совит

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 2 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Демо Бериша зоз сотруднїками, вчера 16. мая нащивел Национални совит Руснацох (НСР), после нєдавней догварки же обидзе и нащиви шицки национални совити.

У Руским Керестуре делеґацию з министерства приял предсидатель НСР Йоаким Рац и предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош, и секретар НСР Таня Арва Планчак. Схадзки присуствовали представителє Општинскей самоуправи на чолє з предсдиательом Дамяном Миляничом, и секретар МЗ Михайло Пашо.

Попри министра Беришу, з министерства пришли и державни секретар Иван Бошняк, помоцнїца министра Биляна Маркович, шефица министрового Кабинету Анкица Юкич Мандич, и Єлена Црнобрня.

Схадзка тирвала релативно кратко, медзитим учашнїки ше потрудзели представиц свою роботу и интересованя алє и проблеми з котрима ше НСР стрета, тиж и добре сотруднїцтво зоз локалну самоуправу, а министер указал дзеку за будуци сотруднїцтва.

Попри тим, истого дня, министер Бериша и делеґация министирства нащивели Городску управу Зомбор, Национални совит Нємцох и Музей подунайских Швабох тиж у Зомборе, Општинску управу Кула, и Национални совит Українцох у Кули.

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