Министер Ґоран Весич вчера обишол роботи на драги Керестур–Крущич

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министер будовательства, транспорту и инфраструктури Ґоран Весич обишол вчера роботи на вибудови новей драги од Руского Керестура по Крущич. З тей нагоди дочекали го директор кулского Явного комуналного подприємства „Комуналацˮ Марко Пешич, помоцнїца предсидателя Oпштини Кула Єлена Павков, представнїки локалней самоуправи и валаlских здруженьох, як и велї Керестурци.

Як на тот завод виявел министер Весич, драга будзе преширена на 6 метери, длужини коло 6 километри, будзе поробена по центер валала и з тим ше укаже як тота драга хтора, припознал министер, була у наисце барз подлим стану, будзе випатрац у фебруару кед будзе закончена.

Министер Весич додал и тото же ше у тей хвильки роби и драгу од Оджаку по Лалить, а идуцого року медзи Руским Керестуром и Лалитьом. На концу, министер наглашел же закончени и тендер зоз средствох европскей инвестицийней банки вредносци 20 милиони евра за комплетну реконструкцию драги од Зомборa по Кулу.

Окрем локалних драгох, министер наявел и реконструкцию швидких гайзибанских драгох Вербас–Зомбор и Вербас–Суботица. Шицко тото, як гварел, створи лєпши условия за роботу и нови инвестициї, а тиж подзвигнє и стандард живота гражданох.