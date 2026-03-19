Министер телекомуникацийох и информованя нащивел Национални совит

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министер телекомуникацийох и информованя, Борис Братина и його сотруднїки, вчера, 18. марца нащивели шедзиско Националного совиту рускей националней меншини у Руским Керестуре, а главна тема була порушованє радио станїци хтора будзе емотивац програму по руски.

З тей нагоди, министра привитали предсидатель Националного совиту рускей националней меншини (НСР) Стеван Самочета, предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош, предсидателька Одбору за информованє Мартица Тамаш, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, директор ЯКП Руском Владимир Олеяр и директор Дома култури Владимир Надь.

Министер визначел же под час нащиви преважно бешедоване о розвою радио станїци на руским язику, а проєкт оценєл як барз значни понеже ше так очува автентични руски язик и руски идентитет, а тиж Руснаци у двох општинох, кулскей и вербаскей, годни слухац вистки по руски важни за їх заєднїцу.

Министер истого дня нащивел и општину Кула и з тей нагоди, за локални медиї, медзи иншим, гварел же хвильково тирваю значни роботи на телекомуникацийней инфраструктури у тей општини, же ше роби оптичну мрежу у Червинки, а початок роботох на оптичней мрежи мож пошвидко обчековац и у Сивцу.