Министeр Томислав Жиґманов нащивел Радио- телевизию Войводини

НОВИ САД – Министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов, 10. авґуста нащивел Явну медийну установу Радио-телевизию Войводини пре догварки коло заєднїцкого и координованого сотруднїцтва у шицких обласцох дїлованя и роботи явней установи, окреме у часци хтора ше дотика информованя на меншинских язикох, сообщене на сайту Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

Министер Жиґманов визначел же право на информованє на мацеринским язику националних заєднїцох єдно з ключних правох и як таке є ґарантоване зоз медзинароднима правнима документами, Уставом Сербиї и вецей законами. Як и право на пестованє култури и информованє на власним язику припаднїкох националних заєднїцох представя значни идентитески ресурс, бо кед го нєт, велька вироятносц же ше асимилация будзе швидше одвивац. Тоти начала провадзи и пракса ака иснує у медийней политики Влади Републики Сербиї, хтора свойо найлєпши и найподполнєйши витвореня ма на покраїнским сервису – Радио-телевизиї Войводини.

На схадзки окрем министра за людски и маншински права и дружтвени диялоґ, присуствовал и державни секретар проф. др. Рейхан Куртович, а спред Радио-телевизиї Войводини присуствовали помоцнїк главного и одвичательного редактора другей програми телевизиї Войводини Атила Мартон и главни и одвичательни редактор другей програми радио Войводини Андраш Ґустонь.

На радийних и телевизийних програмох покраїнского Явного медийного сервису „Радио-телевизия Войводини” (РТВ) зоз шедзиском у Новим Садзе, емитує ше радио програми (РНС 1, РНС 2, РНС 3) и телевизийни програми (РТВ 1, РТВ 2).

Кед слово о радио-програми на меншинских язикох, РНС 2 емитує цалодньову програму на мадярским язику, док РНС 3 емитує програму на албанским, болгарским, бунєвацким, македонским, нємецким, ромским, румунским, русийским, руским, словацким, українским, горватским, чарногорским и ческим язику. Телевизийну програму емитує ше на РТВ 1 на сербским язику, док ше на РТВ 2 емитує програму на язикох националних меншинох – на мадярским, македонским, ромским, румунским, руским, бунєвацким, словацким, українским и горватским язику.