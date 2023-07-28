Министерка польопривреди нащивела општину Шид

ШИД –Министерка польопривреди, водопривреди и лєсарства Єлена Танаскович вчера була у роботней нащиви општини Шид и вєдно з предсидательом општини Зораном Семеновичом, нащивела поля и овоцнїки на хторих спричинєти вельки чкоди после нєпогоди од 19. юлия.

Министерка Танаскович визначела же Влада Сербиї формує Роботну ґрупу хторей задаток будзе превозиходзенє пошлїдкох виволаних з елементарнима нєпогодами.

И з тей нагоди гражданє поволани же би цо скорей приявели чкоди хтори мали же би општина Шид и ресорне министерство цо скорей вишли пред Владу Сербиї з вимогу за помоц польопривредним продуковательом.

Найвекши чкоди спричинєти на кукурици и слунечнїку як и у овоцнїкох з яблуками, грушками, шлївками и лїсковцами и у винїцох, а министерка нащивела овоцнїк Зорана Ґрозданича хтори прецерпел вироятно и стопостотну чкоду.

Предсидатель Семенович ище додал же нова спокуса и проблем зявенє африцкей чуми швиньох хтора зазначена у Моровичу, Вишнїчеве и Ямени и грожи статкарскей продукциї.