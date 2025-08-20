Шицки най почитую закони и права других людзох

БЕОҐРАД – У велїх местох у Сербиї од прешлого тижня гражданє протестую пре насилне поступанє полициї и прихильнїкох владаюцей странки ґу демонстрантом. Пондзелок, 18. авґуста нєшори були у Земуну дзе запалєни просториї и у Беоґрадзе у Цвиїчовей улїци дзе порозбивани скла на просторийох Сербскей напредней странки.

Министер нукашнїх дїлох Ивица Дачич позно вечар того дня виявел же на нових демонстрацийох у Беоґрадзе участвовали „медзи 2.300 и 2.400 блокадере, хтори зоз свою аґресивносцу ище раз указали же маю намиру демолирац и запалїц просториї Сербскей напредней странки и нападнуц на полицию”. Вон наглашел же полиция мушела интервеновац у Цвиїчовей улїци. „Вони преврацели контейнери, запалєли их, зражели ше зоз полицию”, гварел министер полициї.

Ресорни министер ище гварел же на других локацийох у Сербиї нє було нарушованя явного порядка и мира, алє спозорел шицких най почитую закони и права других людзох.