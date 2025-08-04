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Конкурс за унапредзованє енерґетскей ефикасносци тирва по 8. авґуст

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 41 Опатрене

БЕОҐРАД – Городи и општини зоз Сербиї ше можу приявиц на явну поволанку Министерства рударства и енерґетики за унапредзованє енерґетскей ефикасносци у обєктох од явного значеня.

Рок за прияву 8. авґуст, а циль проґраму зменшанє трошеня електричней енерґиї. Министерка рударства и енерґетики Дубравка Дєдович Ханданович поволала локални самоуправи же би вихасновали нагоду и приявя ше за субвенциї держави зоз хторима злебшаю енерґетску ефикасносц школох, оводох, домох здравя и других явних обєктох на своєй териториї на хасен шицких жительох.

Опредзелєни средства того року виноша 571,3 милиони динари, а министерство участвує у финансованю проєктох зоз 70 одсто средствох, до найвецей 30 милиони динари по проєкту. Окремна потримовка наменєна менєй розвитим општином хтори можу достац и до 100 одсто финансованя.

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