Конкурс за унапредзованє енерґетскей ефикасносци тирва по 8. авґуст

БЕОҐРАД – Городи и општини зоз Сербиї ше можу приявиц на явну поволанку Министерства рударства и енерґетики за унапредзованє енерґетскей ефикасносци у обєктох од явного значеня.

Рок за прияву 8. авґуст, а циль проґраму зменшанє трошеня електричней енерґиї. Министерка рударства и енерґетики Дубравка Дєдович Ханданович поволала локални самоуправи же би вихасновали нагоду и приявя ше за субвенциї держави зоз хторима злебшаю енерґетску ефикасносц школох, оводох, домох здравя и других явних обєктох на своєй териториї на хасен шицких жительох.

Опредзелєни средства того року виноша 571,3 милиони динари, а министерство участвує у финансованю проєктох зоз 70 одсто средствох, до найвецей 30 милиони динари по проєкту. Окремна потримовка наменєна менєй розвитим општином хтори можу достац и до 100 одсто финансованя.