Мир, стабилносц и розвой

За тераз ище нєурядово резултати отриманих локалних виберанкох ище раз потвердзели ясне жаданє векшини гражданох у Републики Сербиї. То насмапредз драга мира, стабилносци и економского розвою. Точнєйше од 89 єдинкох локалней самоуправи коалиция „Александар Вучич – Сербия наютре” победзела у 85. Векшину нє освоєла у општинох Сента, Канїжа, Бачка Топля и Тутин. Цо розумлїве пре национални состав жительства у тих општинох. По виходзенє наших новинох остала нєизвесна ситуация у Нишу.

Податки хтори обявели виберанково комисиї указую же виходносц була вшелїяка, алє просеково є ту коло пейдзешат одсто. То евидентно указує же зме уж дакус вистали од вияшньованя, а ище вецей од паради хтору правели странки на городских улїцох и площох.

Поуки зоз прешлонєдзельових виберанкох мож вельо вицагнуц, а анализи би насампредз требали направиц опозицийни партиї.

Як перше, цо шицким ясне, би требали направиц рационални програми своїх странкох, зоз ясним цильом, хтори би бул у фундаментох националних интересох.

Потим, би тоти свойо програми требали приблїжиц ґу жительству. Хто як випатра, чи ше дакому пачи, лєбо нє, нє може буц интерес. Верим же ше велїм нє пача анї Байден, анї Шолц. Вони на чолє своїх державох пре интерес хтори з векшей мири у вязи зоз економским розвойом.

Кед ше ма у оглядзе спомнута виходносц, очиглядне же би з квалитетну програму велї политични партиї и странки мали вецей гласи и лєпши рейтинґ на виберанкох.

Конєчно, дзешка хтошка гварел же би велї од терашнїх странацких лидерох требали пойсц до политичней пензиї. Насампредз же су уж викомпромитовани, а вшелїяк и прето же на младших, нових лидерох, швет остава.