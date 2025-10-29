Мирко Фекете завжал перше место

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Здруженя спортских рибарох (ЗСР) „Коляк”, традицийна осемнаста Чукияда з нагоди Дня ошлєбодзеня Руского Керестура у Другей шветовей войни, внєдзелю, 26. октобра и того року позберала числених любительох риболову на беґелю, хотри попри спортского змаганя, рекреациї и друженя, представяю и очуванє риболовaцкей традициї.

На трдицийней Чукияди змагали ше петнац учашнїки, а медзи учашнїками углавним були члени ЗСР „Коляк” з валалу.

Перше место завжал Мирко Фекете хтори лапел шейсц прикладнїки хтори чежели 3 310 ґрами и заслужено освоєл перше место, друге место завжал Михайло Костелник хтори лапел 1 590 ґрами, док Пишта Чернок освоєл треце место зоз лапенима 1 015 ґрамами.

На тогорочним змаганю у спортским рибалову „Чукияди” вкупно лапени петнац фалати чуки, та мож повесц же и попри дижджу хтори падал през цале змаганє, хвиля ишла на руку рибаром.