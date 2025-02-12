Мирко Фекете нови предсидатель „Колякуˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Рочней скупштини Здруженя спортских рибарох (ЗСР) ,,Колякˮ, хтора отримана внєдзелю 9. фебруара у Доме ремеселнїкох у Руским Керестуре, после двох мандатох, точнєйше 9 рокох, вибрани нови предсидатель. Место потерашнього Михайла Пашу, роботу предсидателя будзе окончовац вецейрочни член и Здруженя и Управного одбору, Мирко Фекете. З тей нагоди, Пашови як награда уручени циґонї.

Ґу тому, на скупштини представени и прешлорочни звит о роботи и финансийни звит, а наявени и плани за чечуци рок.

По привитним слове потерашнього предсидателя Здруженя, Михайла Пашу, и по даваню чесци з минуту цихосци упокоєним членом, представени Звит о роботи за прешли рок. У Звиту о роботи, медзи иншим, бешедоване о успишно отриманих рибарских активносцох, односно змаганьох, и роботних акцийох, а подобни плани оставаю и за чечуци рок.

Финансийно, Здруженє прешлого року дїловало позитивно зоз суму од 23.500 динари.

Потедишнї предсидатель Здруженя Михайло Пашо, на концу спомнул шицко цо поробене за период од 9 роки, од кеди є предсидатель, та подзековал Општини Кула, поєдинцом, привреднїком, спонзором, здруженьом и установом з валалу, з хторима Здруженє роками добре сотрудзує.