После мирного сходу, нєшори опрез Филозофского факултета

НОВИ САД – На мирни сходзе Сербийо, чи ше чуєме? на хтори поволали студенти у блокади отримани бешеди, а после гражданє рушели ґу Филозофскому факултету. Пошвидко интервеновала полиция.

Студенти у блокади факултета у Новим Садзе поволали гражданох на протест Сербийо, чи ше чуєме? як реакция на уход полициї на Филозофски факултет и на Факултет спорта и физичного воспитаня (ДИФ).

После протестних бешедох, вчера, 5. септембра, позберани на сходу рушели у напряме Филозофского факултета, дзе стал кордон полициї. Новосадски студенти на сходу вимагали и же би после протесту полиция пошла зоз Филозофского факултета и ДИФ-а, и вишла зоз Kампуса, зоз чим як вони гваря потупена автономия универзитета.

На протесту бешедовали студенти и представнїки гражданох, а главне порученє було же най ше розпише позарядово парламентарни виберанки.

Опрез Филозофского факултета пришло до нєшорох и вецей кордони полициї у опреми за розбиванє демонстрацийох одрилєли людзох од будинка. Полиция интервеновала моцно, хасновали вельке количество слизового ґазу. Настал прави стампедо, єст покалїчених, а велї и загарештовани.