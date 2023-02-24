Мирни сход у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – У Пионирским парку, у Беоґрадзе, нєшка з початком на 12 годзин будзе отримани мирни сход наволани „Марш солидарносци и мира – 365 днї нєзламносци”.

У контексту замеркованя, уклучуюци и у медийох, вецей контрадикторних сообщеньох у вязи зоз планами Амбасади України же би орґанизовало случованя 24. фебруара знагоди 9 рокох од початку Путиновей войни и єдней рочнїци од початку всеоблапяюцєй аґресиї Русийскей Федерациї на нєзависну у суверену европску державу Україну, пише у сообщеню Амбасади України у Републики Сербиї.

Амбасада України, вєдно з представнїками других амбасадох и представнїцтвох медзинародних организацийох, сербску явносцу, українску заєднїцу и другима заинтересованима гражданами, планує участвовац у мирним „Маршу солидарносци и мира – 365 днї нєзламносци”.

Сход учашнїкох на 12:00 годзин у Пионирским парку, у Беоґрадзе. Поволує ше же би ше принєсло сербски, українски, як и застави других жемох хтори помагаю України. Од 12:00 до 12:15 у Пионирском парку медиї годни бешедовац зоз учашнїками на случованю. На 12:15 ше руши зоз Пионирского парку на Площу Републики. На Площи Републики, коло 12:30 будзе отримани мирни сход учашнїкох.

Случованя хтори орґанизує Здруженє „Чини добро” потримує Амбасада України и дипломатски представнїцтва жемох партнерох и поряднє су реґистровани у складзе з важацим законодавством Републики Сербиї.

Амбасада и организаторе у контакту зоз орґанами за запровадзованє явного порядку и мира. Амбасада хаснує тоту нагоду же би подзековала власцом Сербиї и компетентним орґаном, хтори обезпеча порядок и безпечносц, як и на датей нагоди же би ше отримовало таки мирни сходи, гвари ше у сообщеню Амбасади України у Републики Сербиї.