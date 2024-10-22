Миронь Лазор мал найвекши улов на тогорочней Чукияди

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Дня ошлєбодзеня Руского Керестура у Другей шветовей войни, внєдзелю, 20. октобра домашнє Здруженє спортских рибарох (ЗСР) „Коляк” орґанизовало змаганє у спортским рибалову „Чукияду”, на хторим найвекши улов мал Миронь Лазор.

Перше место завжал спомнути Лазор чий вкупни улов мал 1145 ґрами, потим такой шлїдуюце, друге место припадло Владимирови Ґовльови зоз влапенима 485 ґрамами чуки, а треце место виборел Микола Рац хтори у своєй мрежи вимерал вкупно 280 ґрами чуки.

Змаганє отримане на часци беґелю од моста по базен, на новей писти, а на тим традицийним змаганю, седемнастим потераз, участвовали вкупно 14 учашнїки.

За чашнїкох и своїх членох ЗСР „Коляк”, по законченю штирогодзинового змаганя, орґанизовал полудзенок и друженє.