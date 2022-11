Мирослав Сорочко достал сертификат за квалитет продуктох „Найлєпше з Войводини”

НОВИ САД – На Новосадским сайме, у рамикох 53. Медзинародного сайма туризму, у павильону Покраїнского секретарията за привреду и туризем, 19. новембра святочно уручени сертификати о хаснованю ознаки квалитета продуктох, услугох у манифестацийох „Найлєпше з Войводини” за 2022. рок. Тоту ознаку достал 21 хаснователь за катеґориї продуктох, услугох, ремеселских продуктох и манифестацийох.

Ознаку квалитета „Найлєпше з Войводини” у катеґориї стари ремесла за продукцию шматох и предметох зоз бундичкох достал и Мирослав Сорочко кушнїр з Беркасова, за шапки и першняки з баранчецових бундичкох.

Його кушнїрска роботня єдна з малочислених фамелийних роботньох з длугу традицию од 50 роки и ма заокружену продукцию, од сировей скори по готови продукти зоз скори и бундичкох. Найвецей су ориєнтовани на преробок скори зоз домашнїх животиньох и дзивини, як и на правенє шматох и предметох зоз скори и бундичкох.

Єдна з предносцох шматох з бундичкох з баранчатох то же материял природни, нє заґадзує околїско, лєгко ше у природи розтвори, а найважнєйше же у таких шматох цепло. Єдини кушнїр у Сриме, Мирослав Сорочко, порушал инициятиву же би ше кушнїрске ремесло положело на лїстину нєматериялного културного нашлїдства.

