Мирович и шеф Мисиї ОЕБС о предлуженю сотруднїцтва

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович зишол ше вчера зоз шефом Мисиї ОЕБС у Сербиї, амбасадором Яном Братуом, зоз хторим бешедовал о предлуженю сотруднїцтва покраїнских институцийох и тей орґанизациї.

Собешеднїки ше зложели же Покраїнска влада и ОЕБС маю добре вецейрочне сотруднїцтво у велїх проєктох.

„Отворени зме за шицки инициятиви и сотруднїцтво. Покраїнска влада поробела вельо на унапредзеню права и положеню националних меншинох кед слово о финансийней потримовки и проєктох. Зоз конкретнима прикладами помагаме очуванє язика, писма, традициї и културного нашлїдства шицких националних меншинох хтори жию у Войводини”, гварел Мирович и визначел же пестованє їх идентитету єден з приоритетох Покраїнскей влади.

На схадзки хтора отримана у Покраїнскей влади було слова о резултатох остатнього попису у Войводини, як и о розвойних приоритетох Покраїнскей влади у наступних рокох.

Амбасадор Брату виявел же Покраїнска влада поробела вельо нє лєм за Войводину, алє и за цалу Сербию и може буц приклад одвичательносци кед слово о активносцох на витворйованю меншинских правох. Як гварел, Покраїнска влада континуовано роби нє лєм на унапредзеню положеня националних меншинох и у других обласцох, а циль Мисиї ОЕБС же би ше предлужело зоз реализацию заєднїцких проєктох.