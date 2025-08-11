Уходзи учитель до учальнї. Нука галайк. Дзеци квича, лярмаю. Оруцую ше зоз паперами и шицким цо им под рук придзе. На табли написане: „ЛАЦЕ СЛОВО”. На жеми розсипана вода, ципели брудни, направене блато. Єден сендвич долу зґажени, порозцаговани. Мухи лєтаю доокола.

Видно яки соблажнєти учитель скричал: ДОСЦ! Шицки ше змирели и пошедали на свойо места.

„Яки то кармик ту? Хто то так нашвинєл?”, пита ше учитель. Шицки цихо. „Питам ше, хто виновати за тото?”

Става Митрик. Шицки ми познаме даєдного Митрика. То тот, єден зоз найвекших хлапцох. Збитнїк, одбулькує, виволує, нїби наймудрейши, а оцени слаби. Прави проблеми, нє бої ше побиц ше, випатра яґод же би то аж и любел робиц. Когуцик. Можебуц му мама и тато богаче, та почасца кед треба.

Гвари Митрик: „Марча виновата”. „Марча?” збунєто ше опитал учитель.

А Марча… Марча то дзивче цо шедзи саме у лавки. Найнїзша, найхудша. Шицки ше до нєй задзераю. Правда, язик єй як пранїк дакеди, алє мудре дзивче, вредне.

Нє вери себе учитель же праве Марча шицко тото направела, та анї же то порушала…

„Марча, Марча то шицко сама направела, бо кед нє…” одлучни Митрик.

„Наисце?” пита ше учитель класи и гвари: „Нолє, дзвигнїце руки кед и ви думаце же Марча виновата.”

Перше нїхто нїч. Потим ше Митрик накашлял, та тоти його пайташе такой подзвигали руки. Алє, вони вше дзвигаю руки кед треба. Робя цо им Митрик пове.

Шицким дзецом у класи одгуковало у глави тото Митриково „Бо кед нє…”

Єдно по єдно спущело главу, дзивгли два пальци, лєм тельо же би могли повесц Митрикови же заш лєм подзвигли руку, же би нє дознали цо значело тото „бо кед нє…”

Марча збунєта. Поцихи, загакуюци ше поведла „То нє правда”.

Учитель злєгнул зоз плєцами. Скоро шицки подзвигали руки.

Гварел Марчи же муши попораїц тот нєшор, а потим може пойсц до кута.

Марча попораєла, пошла до кута, а годзина ше закончела.

Учитель вишол вонка. Митрик станул, висипал воду на жем, поскакал по бари. Пошол ґу Марчовому столу, винял єй ужину и порозруцовал и поґажел ю по жеми.

Одпочивок ше закончел, учитель вошол нука.

Тераз нїч нє гварел, бо видзел же яке брудне, яки кармик и же ше то чежко уж тераз пошори та их охабел самих и кармику, а вон вишол вонка.

*Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.