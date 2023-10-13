ЖАБЕЛЬ – Дзекуюци велїм гуманитарним акцийом Младенови Радишичовому купени авто зоз инвалидску рампу.

Седемнацрочни хлапец Младен Радишич зоз Жаблю, хорує од нєвилїчивей хороти Дишеновей мускулней дистрофиї. Од малючка є вязани за кочик, а по законченей Основней школи у Дюрдьове, вєдно зоз свою мацеру ше преселєл до Жаблю, же би могол предлужиц школовац ше.

Вельки проблем ше зявел прето же нє мали авто зоз инвалидску рампу, хтора би му у велїм олєгчала живот. У септембру Младенова фамелия пренашла одвитуюци авто, алє пре нєдостаток материялних средствох порушани велї гуманитарни акциї же би ше помогло тому шмелому леґиньови.

Перши идеї о помоци ше зявели у Фейсбук ґрупи ,,Дюрдьов, мой валал” у хторей велї поднїмателє з валалу понукали свойо продукти и услуги, а шицок пенєж уплацели на рахунок за помоц Младенови. Свойо услуги понукали шлосере, продукователє меду, тапацире, авто школи и велї други. Шицки манифестациї хтори були орґанизовани на териториї Општини Жабель у септембру мали гуманитарни карактер, а прешлей соботи, у Ґосподїнцох, Младен мал виставу фиґуркох яки вирабя.