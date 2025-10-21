РутенпресСпортТексти

Млади Керестурци победзели на пенали

автор д. барна
автор д. барна 19 Опатрене

ЛИПАР – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Русин” всоботу, 18. октобра, у Липару одбавели стретнуце у рамикох Розвойней лиґи процив екипи ФК „Липар” и у реґуларним часу зазначели нєришени резултат 4:4, а после виводзеня пеналох лєпши були млади русиновци, та резултат бул 3:4.

На тим стретнуцу бавели дзеци хтори ходза до трецей класи основней школи.

ФК „Липар” 2016 – ФК „Русин” 2016 – 4:4 (3:4 пен.). Ґоли за екипу Русина дали: Милан Цвєтичанин (2), Павле Виславски (1), Тадей Колошняї (1)

За екипу Русина 2016 бавели: Павле Виславски, Лени Грнчяр, Милан Цвєтичанин, Матей Варґа, Деян Шимко, Тадей Колошняї, Иван Чапко, Тадей Сеґеди и Михайло Шомодї.

Шлїдуюце стретнуце, хторе ФК „Русин” одбави у рамикох Розвойней лиґи, будзе процив екипи ФК „ВАТ” зоз Вербасу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Славомир Олеяр подаровал вецей прикладнїки кнїжки „Порвисла”

Почал перши уписни термин за мастер студиї

На штварток будзе означени дзень ошлєбодзеня

Будзе фестивал краткометражного филму

Шорую ше побиди