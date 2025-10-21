Млади Керестурци победзели на пенали

ЛИПАР – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Русин” всоботу, 18. октобра, у Липару одбавели стретнуце у рамикох Розвойней лиґи процив екипи ФК „Липар” и у реґуларним часу зазначели нєришени резултат 4:4, а после виводзеня пеналох лєпши були млади русиновци, та резултат бул 3:4.
На тим стретнуцу бавели дзеци хтори ходза до трецей класи основней школи.
ФК „Липар” 2016 – ФК „Русин” 2016 – 4:4 (3:4 пен.). Ґоли за екипу Русина дали: Милан Цвєтичанин (2), Павле Виславски (1), Тадей Колошняї (1)
За екипу Русина 2016 бавели: Павле Виславски, Лени Грнчяр, Милан Цвєтичанин, Матей Варґа, Деян Шимко, Тадей Колошняї, Иван Чапко, Тадей Сеґеди и Михайло Шомодї.
Шлїдуюце стретнуце, хторе ФК „Русин” одбави у рамикох Розвойней лиґи, будзе процив екипи ФК „ВАТ” зоз Вербасу.