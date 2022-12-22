Млади мали нову обуку

ДЮРДЬОВ – У рамикох проєкту ,,Обновйованє Центру за розвой иновацийох у даваню роботи и технолоґийним поднїмательству”, хтори реализує Канцелария за младих општини Жабель, почали обуки за заинтересованих младих.

Єдна од обукох, хтору млади мали, була на тему ,,Правни совити за младих поднїмательох”. На тей обуки, мали нагоду чуц правни совити хтори ше одношели на водзенє роботи, односно пояшнєни процес реґистрациї и виробок контрактох. Тиж на обуки млади дознали одвити на шицки питаня хтори ше одношели на тоту тему.