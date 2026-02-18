Млади музичаре одушевели публику

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох дакедишнього „Клубу 10” у Руским Керестуре, всоботу, 14. фебруара отримани такволани „Концерт на два боки”, на хторим наступели два бенди – Горуци кромплї и Кромпльочки.

Концерт бул обдумани так же на двох концох сали були два бини зоз бендами, а публика була у штредку та обрацала повагу у зависносци од того хтори бенд грал. Младих музичарох на бини потримала числена публика, а на репертоару були нашо народни шпиванки у ориґиналним алє и у дакус иншаким аранжману зоз „твардейшим” звуком, цо ше публики окреме пачело, а тиж були и шветово поп и рок гити. Окремни точки мали солисти Теодор Гарвильчак на гармоники и Валентина Русковски на клавиру.

Бенд „Горуци кромплї” уж добре познати, понеже зазначел уж даскельо наступи, окреме на „Червеним пупчу”, а творя го Патрик Варґа на буґнох, Иван Планчак бас ґитара, Кристина Русковски клавир, ґитара Емилия Мудри а вокалистка того вечара була Хана Будински.

Други бенд, такволани „Кромпльочки”, формовани по углядзе на „Кромплї”, а составени є зоз кус младшей екипи хтору творя Михаела Брекайло на буґнох, Адела Мецек бас ґитара, Теодор Гарвильчак на гармоники, вокали Доротеа Рамач и Анамария Сопка, а понеже ше им нє удало найсц ище дакого на ґитари, помагал им їх руководитель и идейни творитель того вечара Сашо Палєнкаш.

Даєдни музичаре грали и на пожичених инструментох, а саму орґанизацию концерта помогли велї спонзоре, насампредз заняти у Доме култури Руски Керестур и родичи. На концу нагаднуте же 7. марца будзе орґанизовани ище єден наступ тих младих музичарох у кус иншакей форми.