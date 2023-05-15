Млади орґанозовали ище єдну тематску журку

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, всоботу 13. мая, млади зоз Дружтва орґанизовали ище єдну тематску журку „2000s”. Зоз свою интересантну концепцию журка прицагла младих зоз вецей местох – Нового Саду, Сримскей Каменїци, Шайкашу, Жаблю, Чуроґу и зоз Дюрдьова.

Длужей як мешац тирвало рихтанє и обдумованє того вечара. Понеже уж роками орґанизую таки змисти, а и збуваня зоз рижнима темами, у тих просторийох, орґанизаторе уж искусни, та прето кажда подїя вше лєпше обдумана и вше є нащивенша. У орґанизациї єст надосц младих и то уж штварта-пията ґенерация хтора ше опробовала у обдумованю таких подїйох.

За добру атмосферу на тим вечаре бул задлужени ди-джей Шендя.