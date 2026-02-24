Млади орґанзовали журку

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, всоботу 21. фебруара отримана перша тогорочна тематска журка „Back to 2016”.

Журку орґанизовали млади з того Дружтва на тему котра актуална на дружтвених мрежох, а символує носталґию за єдноставнєйшу, цифрованшу и безбрижнєйшу интернет културу часто провадзени зоз виреченьом „2026. рок нови 2016. рок”. Тот рух синволизує потримовку старих музичних гитох и естетику зоз 2016. року як реакцию на замор од модерних трендох.

Журка отримана у просторийох Дружтва. Музику пущац Ди-джей Cviske.