Млади порихтани за акцию

НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Саду, стреду 12. априла отримана Конститутивна схадзка Робтного цела за младих Националного совиту Руснацох.

У составе нового Цела дзевецеро члени: Андрей Орос, Адриана Надь Барна, Ребека Планчак, Марко Раич, Татяна Буила, Марина Тодич, Петро Хромиш, Алексей Кухар и Михайло Ждиняк.

За предсидателя вибрани Андрей Орос, за заменїка предсидателя Адриана Надь Барна, а за записнїчара вибрана Ребека Планчак. Но як ше члени Роботного цела догварели на схадзки, записнїчар ше будзе периодично меняц.

Найзначнєйша точка Дньового шора одношела ше на Розписованє Конкурсу за софинасованє младежских проєктох. Опредзелєнє присутних членох на схадзки було же текст потерашнього, односно, прешлорочного Конкурсу цалком добри и конкретни. Ясно и пецизно одредзени цилї, та прето и у тим року Конкурс таки яки бул и прешлого року. Члени тот предклад прилапели и єдногласно вигласали одлуку.

Як поведзене на схадзки у тим року за буджет Роботного цела за младих опредзелєни 400.000 динари. Од тей суми 370.000 динари буду унапрямени за проєкти хтори сцигню, а остаток будзе похасновани за други трошки.

Приявиц проєкти годно од 13. априла по 5. май, а потим би ше на першей схадзки Роботного цела за младих одлучовало о розподзельованю срествох. Одлука єднопгласно прилапена.

Тиж так на єдней з предстояцих схадзкох будзе бешеди и о Дїловнїку о роботи Роботного цела. Прето предсидатель Андрей Орос поволал членох же би по шлїдуюцу схадзку пречитали текст Дїловнїку и же би порихтали евентуални зауваги на текст.