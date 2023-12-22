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Млади принєсли Вифлеємски пламень

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 58 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – После вечаршей Служби Божей и Крачунскей дзевятнїци млади зоз нашей парохиї принєсли зоз Церкви Мена Марийового у Новим Садзе Вифлеємски пламень мира. Пламень каждого року зоз Вифлeєма приноша на авиону до Бечу, а отамаль го найчастейше скаути розноша по швеце далєй.

Млади до нашей Катедрали вошли зоз шпиванку, а у рукох принєсли зоз собу пламень мира котри символ заєднїцтва, сиґурносци, медзисобного довирия. Павлина Шепинскова котра тот пламень принєсла зоз новосадскей церкви поинформовала вирних о тим як ше млади орґанизовали, як вона особнє чувала пламень и як го принєсла до Керестура.

Зоз запалєну швичку котру принєсли, млади запалєли тоту котра у катедрали будзе стац по нєдзелю, и вирни з нєй пламень годни превжац на каждей Служби Божей и источашнє ше записаац до теки. Зоз тей теки мена вирних котри превжали пламень будзе послати до Вифлеєму дзе монахи цали вечар на Вилїю буду читац и модлїц ше за записаних.

Нєшка ше наисце вельке число вирних одволало тей окремней акциї младих и превжали Вифлеємски пламень до своїх обисцох же би ошвицовал драгу Святей фамелиї до каждого шерца.

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