Млади русиновци зазначели 3 побиди и 3 пораженя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младши катеґориї ФК Русин всоботу 5. октобра одбавели 3. коло розвойней лиґи процив екипи Душан Силни зоз Вербасу, дзе на Ярашу одбавели шейсц стретнуца.

Младши катеґориї Русина мали половни успих, дзе од шейсц одбавених стретнуцох зазначели три побиди и три пораженя:

Дзеци предшколского возросту страцели зоз резултатом 3:0.

Дзеци зоз 1. класи тиж зазначели пораженє зоз идентичним резултатом 3:0.

Дзеци зоз 2. класи поражени зоз резултатом 5:0.

Дзеци 3. класи зазначели прешвечлїву побиду зоз резултатом аж 11:0.

Дзеци 4. класи тиж зазначели побиду зоз резултатом 3:0.

Док дзеци зоз 5. и 6. класи зазначели побиду зоз резултатом 2:1.

Шлїдуюце 4. коло розвойней лиґи екипа Русина будзе бавиц на соботу 12. октобра у Руским Керестуре процив екипи ЦФК зоз Вербасу.