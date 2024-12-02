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Млади ше баловали до рана

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 9 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” орґанизовали свой седми „Бал младих”, хтори отримани всоботу, 30. новембра у просторийох Дружтва.

Сход почал на 20 годзин, а за добру музику и веселу атмосферу бул задлужени Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”. Млади попри добрей музики мали нагоду достац рижни награди на томболи.

Главну награду, ваучер за путованє у вредносци од 20.000 динари достал Иґор Раґаї зоз Дюрдьова.

Шпивало ше и танцовало до ранших годзинох, а млади обецали же приду и нарок.

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