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Млади учели о рахункарскей писменосци

автор Л. Вереш, фото: www.formatzabalj.rs
автор Л. Вереш, фото: www.formatzabalj.rs 19 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – У рамикох проєкту ,,Обновйованє Центру за розвой иновацийох у даваню роботи и технолоґийним поднїмательству”, хтори реализує Канцелария за младих општини Жабель, отримана нова обука зоз назву ,,Рахункарска писменосц”, у рамикох хторей ґрупа од двацец младих прешла обуку за роботу на рахункару.

Обука облапяла оперативну систему „Windows”, програму за обрабянє тексту „Word” и хаснованє интернету у смислу посиланя и приманя електронскей пошти, як и хаснованє социялних мрежох и роботу на интернету.

Проєкт финансує Министерство спорту и омладини Републики Сербиї.

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