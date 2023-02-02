Млади учели о рахункарскей писменосци

ЖАБЕЛЬ – У рамикох проєкту ,,Обновйованє Центру за розвой иновацийох у даваню роботи и технолоґийним поднїмательству”, хтори реализує Канцелария за младих општини Жабель, отримана нова обука зоз назву ,,Рахункарска писменосц”, у рамикох хторей ґрупа од двацец младих прешла обуку за роботу на рахункару.

Обука облапяла оперативну систему „Windows”, програму за обрабянє тексту „Word” и хаснованє интернету у смислу посиланя и приманя електронскей пошти, як и хаснованє социялних мрежох и роботу на интернету.

Проєкт финансує Министерство спорту и омладини Републики Сербиї.