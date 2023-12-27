Млади указали цо (нє)знаю

ДЮРДЬОВ – Треци Квиз „Укаж цо (нє)знаш” отримани у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” всоботу, 23. децембра.

На Квизу ше бавело пейц бависка зоз обласцох: руска литература, линґвистика, общи поняца зоз живота Руснацох и руска музика.

Змагали ше три екипи, преважно зоз Дюрдьова. Перше место завжала екипа хтора ше приявела з меном „Телетабиси” чийо члени були: Петро Хромиш, Мирослав Саламун и Дарко Маньош зоз Руского Керестура, потим друге место завжала екипа „Премили”: Алексей Кухар, Альоша Виславски и Марко Тодорович. Треца була екипа „Три мускетари” чийо члени були: Кристина Хромиш, Никола Тиркайла и Ивана Чордаш з Нового Саду.

Перша екипа достала награду, а то пузли. Квиз водзела Валентина Салаґ, а фахови жири хтори писал боди и провадзел чи шицко у порядку були Лидия Чапко, Мария Хромиш и Тамара Балоґ. У публики були Дюрдьовчанє хтори пришли потримац змагательох.

После квизу друженє предлужене у просторийох Дружтва, дзе ше бавело рижни дружтвени бависка и слухало руску музику.

Тот проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.