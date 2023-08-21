Млади випровадзели лєто

ДЮРДЬОВ – Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” всоботу, 19. авґуста, орґанизовали свою добре познату лєтню журку.

Длужей як мешац тирвало пририхтованє и обдумованє того вечара. Понеже уж роками орґанизую таки змисти, а и збуваня зоз иншакима темами, у тих просторийох, орґанизаторе уж искусни, та прето кажда подїя вше лєпше обдумана и вше є нащивенша. У орґанизациї єст надосц младих и то уж штварта-пията ґенерация хтора ше опробовала у обдумованю таких подїйох.

Просториї у Дружтве були прикрашени зоз рижнима цифрованима деталями, хтори млади направели на креативних роботньох, и зоз надом. Госци на уходзе достали дарунок нєсподзиваня як памятку на тоту журку, а могли виберац чи то будзе венчик зоз квеца, лєбо ланцущок зоз квеца. На журки за добру атмосферу бул задлужени ди-джей Dexx.