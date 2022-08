Млади випровадзели лєто

ДЮРДЬОВ – Прешлей соботи, 27. авґуста, млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” орґанизовали лєтню журку на хторей було коло сто пейдзешат особи преважно зоз Дюрдьова, алє и зоз Нового Саду, Жаблю, Шайкашу, Руского Керестура и зоз других местох.

Длужей як мешац тирвало рихтанє и обдумованє того вечара. Понеже уж роками орґанизую таки змисти, то уж штварта-пията ґенерация котра ше опробовала у обдумованю таких подїйох.

Просториї у Дружтве були прикрашени зоз рижнима цифрованима деталями, хтори млади направели на креативних роботньох, и зоз надом. Госци на уходзе достали дарунок нєсподзиваня як памятку на тоту журку, а могли виберац чи то будзе наруквица, венчик зоз квеца лєбо ланцущок тиж зоз квеца.

На журки бул и коктел-майстор, а за добру атмосферу бул задлужени ди-джей Dexx.

