Млади з Италиї нащивели Руски Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Мрежа мира, хтора роби од 1994. року, зоз италиянского варошу Тревизо при Венециї, внєдзелю и пондзелок пребувала ґрупа 55 младих, хтори после нащиви Босни и Герцеґовини и Сараєва, нащивели Руски Керестур.

После вечаршей Служби Божей, на хторей их привитал домашнї парох о. Владислав Варґа, у виронаучней сали им орґанизована вечера и друженє, а домашнї члени Каритасу и Руху фоколарох их упознали зоз роботу тих орґанизацийох у валалє и у нашей Епархиї. На видео биму видзели рижнородни акциї, а мали нагоду видзиц и упознац ше зоз Емаус фестом.

Понеже велї з нїх робя зоз младима хтори маю почежкосци у розвою побешедовали и своїх искуствох хтори и ми можеме примєнїц. Пондзелок були у Водици, и резимовали искуство хторе дожили у Руским Керестуре медзи грекокатолїками. После Керестура пошли до Ґорнього бреґу зоз хторим маю длугорочне сотруднїцтво.