Младосц, активносц, креативносц

Часопис МАК вше бул простор за младих. Место дзе млади могли и можу виражиц свойо думанє, витвориц акциї, простор у хторим могли писац о тим цо их интересовало, або цо их гнобело, без же би були положени до фурми, або „мерковали як стандарди накладаю”.

Валяц табуи, буц бунтовни, буц свой, у одношеню на одроснутих хтори уж муша (або думаю же муша) мерковац на одредзени предписаня, правила, дружтвени норми хтори ше, якош, подрозумюю при старших. Гваря, младим велї ствари „преходза”.

Млади, як цо видзиме и на прикладу случованьох у периоду хтори за нами – нє вше реаґую на тото цо ше (од нїх) обчекує. Маю досц моци и шлєбоди же би меняли тото цо им нє одвитує, ище вше нє вошли цалком до фурми, або коляї. Ище вше нє роздумую анксиозно „цо будзе, кед будзе и кед пойдзе по злу”.

Якош, як кед би поставяли исте питанє як и одроснути, лєм зоз иншаким концом: „Цо будзе, кед будзе и кед пойдзе на добре. На найлєпше можлїве”.

МАК, часопис за младих, треба же би то рефлектовал. Треба же би им дал простор же би то и були. Медзитим, нє поента же би им дал празни боки „робце цо сцеце”, алє же би ослуховал їх потреби, жаданя и же би их едуковал за роки, живот и систему хтори пред нїма.

Праве прето МАК дакус пременєл свою ушорйовацку политику.

Тераз боки у МАК-у пополнюєме у трох напрямох: пишеме о дачим цо младим важне, пишеме о активносцох младих и о случованьох, рухох, роздумованьох хтори маю циль же би ширели попатрунки младих и розвивали критичне роздумованє.

Медзи иншим, можеце пречитац и же часопис МАК мултимедиялни. Тото значенє зоз нєшкайшу технолоґию (и афинитетами и способносцами младих) достало єдну цалком преширену димензию. Мултимедиялносц вецей нє подрозумює лєм фотоґрафиї. Жиєме у швеце у хторим кажди медий вимага од нас же бизме му пошвецели окремну увагу и же бизме за тот медий (и/або платформу) приступели окреме. Ту социялни мрежи – алє и их, и заєднїци на нїх, треба спатрац окреме: єдно то Фейсбук, друге Инстаґрам а цалком треце ТикТок. Вшадзи публика – заєднїца иншака, и иншаки ствари и фурми их интересую. Маме веб-сайти, а нє забудзме же новинарство вецей нє лєм писанє, як цо и уметносц нє лєм писанє поезиї и прози, шпиванє, або мальованє (на хтори ше ми часто фокусуєме). Ту и мобилне новинарство, новинарство базоване на ришеньох, „позитивне” новинарство (новинарство хторе ше фокусує нє лєм на информациї хтори часто чежки, алє дава и позитивнєйши приклади и приклади як потенциялно тоти чежки информациї ришиц, або голєм претровиц). Ту и жанри и приступи хтори у остатнїх даскельо рокох барз пременєли свойо форми. Нє забудзме, ту и штучна интелиґенция, медийна дезинформованосц, гражданске новинарство… Визуални приступ зоз технолоґию хтору маме тераз достава цалком нове значенє и потреба за нїм вше векша, поготов же ше „змагаме” за увагу зоз креаторами на ґлобалним уровню.

Шицко тото може буц интересантна ствар, кед ю добре вихаснуєме. А може буц и превельо. Кажди медий и кажда платформа ма свойо добри боки. Прето треба мац план як наступиц. Дзе и чому пошвецуєме увагу.

У случаю часопису МАК – дзе цо и на яки способ обявиме.

У новим, марцовским виданю часопису МАК увидзице вецей новосци. Перше и найобачлївше, верим, папер. Прешли зме на иншаки папер же бизме були еколоґийно совиснєйши. Окрем же млади вельо освидоменши кед слово о еколоґиї, а МАК їх часопис, и кажда компания треба же би ше намагала буц дружтвено одвичательна. Поготов кед слово о медийох, понеже то праве наша робота. Мушиме буц свидоми нє лєм того цо кладземе як змист, алє и ширшого контексту (як уплївуєме на заєднїцу, на планету, чому и кому даваме простор и прецо).

Друге – то QR коди хтори сце годни видзиц на дзепоєдних бокох. Тоти коди вас одведу на длугшу верзию текста. Прецо то так? Прето же МАК ма лєм 24 боки. И дараз чежко ускладзиц шицки аспекти хтори творя змист – текст, мултимедию, алє и визуални аспект. Нє поента направиц „колбасу” зоз тексту, од хторей млади сцекню на 30 секундови ТикТок видео. То нє поента, поготов кед нам нєшкайши технолоґиї то оможлївюю. А млади шицко тото хасную.

Поента им прицагнуц увагу. Буц упечатлїви, а вец им дац можлївосц же би тото знанє преглїбели и же би млади читали МАК, перше у друкованей форми, експресивней, а потим и на сайту.

Же би ше опробовали у новинарским писаню, алє и других файтох, у визуалней, мултимедиялней експресиї, гибридних формох… А МАК же би им наисце бул полиґон и простор дзе би ше могли опробовац, вежбац и усовершовац же би були професийни особи у будучносци хтори знача и буду значиц нашей заєднїци. Поента же би були и остали ту.