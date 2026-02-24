Младши пионире участвовали на Першенству Войводини

НОВИ САД – На Першенству Войводини за младших пионирох хторе було отримане всоботу, 21. фебруара у Новим Садзе у гали 1 на новосадским сайму, змагали ше и младши пионире зоз Руского Керестура спред АК Русин.

На Першенству ше змагали: Зара Малацко (скаканє до далєка), Ела Колєсар (скаканє до далєка), Анастасия Пекич (скаканє до далєка и до висока), Николая Медєши (скаканє до далєка и до висока), Хана Симич (руцанє кулї – 2 кґ), Елена Ґолубович (бежанє на 60м), Андєлина Блаґоєвич (бежанє на 60м) и Алексей Преґун (скаканє до далєка и до висока).

Нашо млади атлетичаре по першираз участвовали на таким уровню змаганя, та мали и трему, а як гварела тренер Саня Еделински, задовольна є зоз реултатами.

Найблїжей при освойованю медалї була Анастасия Пекич, хтора у дисциплини скоку до висока завжала 4. место, зоз прескочену висину од 1,15 м.

Орґанизатор Першенства Войводини у Новим Садзе за младших пионирох бул Атлетски союз Войводини (АСВ), по пропозицийох и правилох Сербского Атлетского союзу (САС).