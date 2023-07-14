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Моцна буря залапела Коцур, каменєц направел вельку чкоду (фото)

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 462 Опатрене

КОЦУР – Вчера вечар, 13. юлия, моцна буря залапела подруче Коцура, провадзена з моцним витром, запором и вельким каменцом.

По нєурядових информацийох, велька чкода спричинєна по цалим валалє, алє и у заградох и по хотаре.

По валалє єст поваляни древа, на велїх закрицох очкодовани черепи, порозбивани ролетни и облаки. Тиж, очкодовани и велї моторни превозки.

На велїх обисцох очкодована фасада, а чкоди єст и на просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох, Дому култури, Етно клубу „Одняте од забуца”.

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