Моцна буря залапела Коцур, каменєц направел вельку чкоду (фото)

КОЦУР – Вчера вечар, 13. юлия, моцна буря залапела подруче Коцура, провадзена з моцним витром, запором и вельким каменцом.

По нєурядових информацийох, велька чкода спричинєна по цалим валалє, алє и у заградох и по хотаре.

По валалє єст поваляни древа, на велїх закрицох очкодовани черепи, порозбивани ролетни и облаки. Тиж, очкодовани и велї моторни превозки.

На велїх обисцох очкодована фасада, а чкоди єст и на просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох, Дому култури, Етно клубу „Одняте од забуца”.