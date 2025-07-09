Моцни витор спричинєл чкоди

ШИД – Подруче општини Шид пондзелок, 7. юлия, коло 14 годзин залапела буря хтора дула коло 10-15 минути и спричинєла одредзени чкоди.

На будинку Основней школи „Сримски фронт” моцни витор потаргал єдну часц плехового закрица. На спомнутей школи уж були вельки чкоди и пред двома роками кед 19. юлия була велька буря, а тиж на подручу општини було и поламани древа и конари на стеблох.

Як за Рутенпрес гварел овоцар Звонко Гнатко, у Бикичу витор досц очкодовал грушки хтори поодпадовали, а на брескиньох и яблукох нє було чкоди.

Вчера на поладнє бул менши запор з гирменьом, температура була и за 10 ступнї нїзша, пополаднє було слунечне, а пред вечаром ше ознова похмарело з напряму Републики Горватскей и коло 18 годзин ознова плющало, без гирменя и витру.

Косидба жита при концу, а диждж хтори спаднул и хтори ше обчекує и нєшка поможе кукурици, сої и слунечнїку, алє и заградом, винїцом и овоцнїком.