Модлї ше Крачунска дзевятнїца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно, 15. децембра после вечаршей Служби Божей почина ше модлїц Крачунска дзевятнїца котра ше закончує ше 23. децембра, пред крачунску Вилїю.

Каждого вечара вирни вєдно зоз священїком модля уж познати слова дзевятнїци, тропара Предпразденства и молитвох прилагодзених каждому дню зоз намиреньом.

Под час Служби Божей, кед ше вирни причащаю шпива ше писня Крачунскей дзевятнїци зоз котру ше закончую вечарши молитви у храме. На таки способ вирни преглїбюю свойо чувства и пририхтую свойо шерца до швета Рождества Христового.

Тих дньох ше прикрашує и нукашньосц храму св. отца Миколая. Члени Церковного одбору, шестри Служебнїци и вирни оквецели високи ядловци. Два менши ядловци приклашели дзеци, члени дружтва св. Миколая котрим то була окремна чесц и радосц.