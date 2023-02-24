Модлїме ше, а штреляме

У тим швеце на велїх местох штреляю и забиваю, хто як сцигнє, и християнє и нєхристиянє и припаднїки других вирских заєднїцох, та ше мож опитац же цо робя и думаю на богослуженьох и у молитвох. Дармо зме „вирни”, кед зме нєлюдзе. Велї держави дзвигаю свою воєну порихтаносц, а зменшує ше укладаня за нормани живот.

У нашим дружтве и у нам блїзшей часци швета формално прешол час комунизму, мож шлєбодно виражовац свою вирску опредзелєносц и у медийох часто видзиме як ше людзе жегнаю, модля и винчую швета, од обичних гражданох, до найвисших державнїкох. Подобно и у швеце.

Алє, источасно, у живоце ше и штреля, руйнує, калїчи и забива. Шведкове зме же ше наполнєл рок од войни Русиї и України, християнских и братских народох. Воює ше з оружийом, зоз справованьом и зоз словами, далєко и процивно од того цо значи жегнанє и цо єст у молитвох.

Часто, а и олєгко ше гвари „Шицко то политика” и вец ше одвичательносц траци у лавиринтох менших лєбо векших дружтвених заєднїцох.

Медзитим, Исус Христос нас поучує же „цо зоз чловека виходзи, тото сквернї чловека. Бо знука, зоз чловекового шерца виходза зли думки, блудносци, крадзи, забойства, прелюбства, гамишносци, злосци, спреводзка, розпущеносц, зле око, лаце, гордосц, безумство”.

Хасновити нам и слова православного владики св. Николая Велимировича (1881‒1956) о владаню зоз собу. Вон гвари же людзе хтори нє можу владац зоз своїм шерцом, ище менєй можу владац зоз своїм язиком. Людзе хтори нє можу увесц мир у своїм шерцу, ище менєй можу увесц мир у держави.

Конкретни чловек ма шерцо. Нє ма шерцо народ, город, валал, даяке здруженє, лєбо фамелия. Алє, правда и же тото цо ше нєдобронамирно, манипулативно приповеда у народзе, може войсц до чловека, збунїц го и губиц.

Рижни прициски, чежкосци и спокуси у чловековим живоце можу буц нательо моцни и перфидни, же ше вон нє може сам вибориц з нїма, же би нє очкодовал себе и других. Каждому треба помоц з боку.

Давно то похопели и нашо стари и предки, та ше модлєли и Богу и Богородици за заступнїцтво и ангелом, и святим. Нам то остало як животни поуки и традиция.

Святителє ище лєпше похопели кельо зме психофизично слаби и же нам помоц треба нєпреривно, та хасновали кажду нагоду за молитву. Сучаснєйши святи давали и приклад зоз струю ‒ помоцни средства нам хасновити кед ше их уключи до струї, кед су повязани на струю, на жридло енерґиї. Так вше треба буц повязани и з Богом.

Єст и процивни случаї. У Данскей концом януара того року синдикати реаґовали на план коалицийней Влади утаргнуц єден зоз 11 державних шветох, же би ше обезпечело пенєж за войско. Очековало ше же „Вельки молитвени дзень”, хтори ище 1686. року преглашени за державне швето, будзе утаргнути.

З тей нагоди коло 500 000 людзе подписали кампаню хтору порушала Данска конфедерация синдикатох, хтора ма 1,3 милиони членох, же би ше онєможлївело имплементацию плана. И здруженя хтори представяю воєни кадер и Церкви тиж були процив такого плану.

На концу и єден приклад цо шицко єст и цо виходзи зоз фамелиї. Помоцнїк японского премиєра Сеиїї Кихара ше пребачел прето же 13. януара того року тримал руки у кишенкох на службеним путованю до ЗАД, кед премиєр Фумио Кишида бешедовал зоз новинарами у Вашинґтону.

Кихара, хтори ма 52 роки, припознал у явносци же ше прето мац з нїм вадзела и гварела му „най ше ганьби”, поволала го на телефон и предложела му же би зашил кишенки. На новинарским знїмку видно же Кихара, кед похопел же го знїмаю камери, винял руки зоз кишенкох и прекрижел их. Можеме ше опитац и же цо би тота мац поведла синови кед би вон своїх людзох посилал нападац и забивац других людзох.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.