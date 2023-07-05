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Молебен до Богородици нєпреривней помоци

автор М. Горняк Кухар
автор М. Горняк Кухар 46 Опатрене

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У парохиї Вознесения Господнього всоботу, 1. юлия, вирни жени попораєли церкву и украшели икону Богородици нєпреривней помоци, же би внєдзелю, як плановане, после Служби Божей бул обход коло храму и молебен. Вирни мали нагоду поклонїц ше икони Мацери Божей.

Служел парох сримскомитровицки о. Иґор Вовк. Парох бешедовал о повязаносци икони зоз Старим завитом и як икона представя два природи, божеску и людску. По його словох, икона указує и емотивни стан Исуса, дзе ше вон з обидвома руками трима за свою мацер, знаюци цо го обчекує.

Икону иконописала Исусова мала шестра Мартина з Руского Керестура, а украшели ю з ручнїком жени хтори ше вше стараю коло церкви.

Апостол читал Ґаврило Ґрбан, представнїк Управи за сотруднїцтво зоз церквами и вирскима заєднїцами Влади Републики Сербиї.

Пре подлу хвилю, нажаль, заш лєм нє бул обход коло церкви, алє як гварел парох, красне число вирних було у церкви, вони ше пришли помодлїц Пресвятей Богородици.

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