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Молитва за мир шицким потребна

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 35 Опатрене

КУЛА – У нашей парохиї Св. Йосафата од початку войни у України орґанизована молитовна ґрупа котра ше каждодньово модлї за мир у тей жеми.

Тота ґрупа ше кажди дзень модлї Молебен до Пресвятей Богородици и руженєц на 17:00 за погинутих и постраданих, як и же би война у України цо скорей престала.

Най Пресвята Богородица и святи сващеномученїк Йосафат благослови шицких котри участвую у молитвох, як и их фамелиї.

Праве тих дньох зме шведкове нових войнових жирячискох. Приклад наших парохиянох най спонукнє вирних и у других парохийох Епархиї св. отца Миколая Руски Керестур и ширше, визначел єромонах о. Платон Салак, ЧСВВ.

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