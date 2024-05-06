Молитви з нагоди Христового воскреснуца

БАЧИНЦИ – Вирни у Парохиї святого апостола и eвангелисти Луки торжествено означели Христово воскреснуце Вельку ноц.

На Вельки штварток парох о. Дарко Рац служел Вечурню и Службу Божу Василия Велького, а на Вельки пияток було Христовo хованє з покладаньом плащанїци до гроба.

Велька собота була у знаку Утринї зоз 12 Eвангелийох и Всаночним вечар, а на перши дзень швета внєдзелю о. Рац служел Службу Божу Йоана Златоустого, було мированє вирних як и пошвецанє кошаркох з пасками и вельконоцнима єдлами.

Служба Божа служена и пондзелок кед и пошвецене жито, бо на други дзень Велькей ноци и швето Велькомученїка Георгия.