Отримани фото-сафари „Ярослав Пап”

БАЧКИ МОНОШТОР – Шести фото-сафари по Горнїм Подунавю, хтори уж други рок пошвецени познатому фоторепортерови Ярославови Папови отримани прешлого викенду у Бачким Моноштору.

З тей нагоди положена спомин-плоча на чесц Папови на хторей написане: Велькому приятельови людзох и природи, а на месце дзе ше Ярослав упокоєл док фотоґрафовал єленї, його приятелє запалєли швичку и положели квеце.

На тогорочни фото-сафари пришли дзешецеро фотоґрафи, рижних ґенерацийох и окрем природи сликовали и обичаї и културу людзох з Бачкого Моноштору.

Здогаднїме ше же Ярослав Пап бул редактор фотоґрафиї новосадских дньових новинох Дневник, фоторепортер Танюґа и сотруднїк шветових новинских аґенцийох, тиж сотрудзовал и зоз НВУ „Руске слово”. Любел фотоґрафовац природу, а Здруженє новинарох Сербиї додзелює рочну новинарску награду за фотоґрафию хтора ноши його мено.

Фотоґрафски сход отримани у рамикох проєкта Моноштор — шлїдами будучносци, хтори потримала Фонадация Сидро, а орґанизаторе Фото-асоцияция Войводини и Здруженє гражданох Подунав, у сотруднїцтве и лоґистичну потримовку Войводиналєсох.