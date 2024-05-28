Мортал Комбат и Миле Кекин главни гедлайнере на тогорочней „Водовей”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Беоґрадски геви-метал-панк бенд „Мортал Комбат” и Миле Кекин, дакедишнї фронтмен заґребацкого составу „Хладно пиво”, тогорочни гедлайнере Музичного фестивалу „Водова фест”. Фестивал того року означи ювилейни 10 роки иснованя, та з тей нагоди, на дзень отримованя, будзе отворени фото и видео конкурс за найлєпшу фотоґрафию и видео знїмок того вечара.

У керестурскей Спортскей гали, на соботу 19. октобра, попри спомнутих гедлайнерох, любителє оштрейшого звуку годни послухац и панк-рок бенд зоз Панчвеа „Раскид 13”, музичарох зоз Оджаку „Фелдмаршал”, а конєц вечара резервовани за любительох електронскей и хаус музики, за чиїм микс пултом ше найдзе ди-джей Мрле, односно Бранимир Боянович.

Фестивал почнє на 19 годзин и будзе тирвац по 3 годзин после полноци. Промотивна цена картох будзе 1.200 динари, док на дзень фестивалу, на уходзе, будзе коштац 1.500 динари. Перши карти буду пущени онлайн прейґ сайту „Gigstix” у юлию, а перши карти хтори годно физично купиц будзе ше предавац на Манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, по цени од 1.000 динари.

З тей нагоди, орґанизаторе Фестивалу поволую шицких фотоґрафох, професийних и аматерох, хтори планую присц на „Водову фест” же би участвовали у фото и видео конкурсу за найлєпшу фотоґрафию и знїмок хтори направя того вечара на концерту.

Найлєпшу фотоґрафию и знїмок будзе виберац компетентни жири, преглашованє будзе на дзень Фестивалу, а за побиднїкох предвидзени пенєжни награди.